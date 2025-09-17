"Azərenerji" "Babək" yarımstansiyasını 24 milyon manata yenidən quracaq

"Babək" yarımstansiyası yenidən qurulacaq.

Day.Az xəbər verir ki, "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) artıq bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub.

Belə ki, ASC 154/110/10 kV-luq "Babək" yarımstansiyasının yenidən qurulması işlərini "ELECTRO İNDUSTRİES" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə (QSC) həvalə edib və müqavilə bağlayıb.

Müqaviləyə əsasən, QSC-yə 24,084 milyon manat ödənilib.

