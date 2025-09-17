https://news.day.az/azerinews/1781081.html "Azərenerji" "Babək" yarımstansiyasını 24 milyon manata yenidən quracaq "Babək" yarımstansiyası yenidən qurulacaq. Day.Az xəbər verir ki, "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) artıq bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub. Belə ki, ASC 154/110/10 kV-luq "Babək" yarımstansiyasının yenidən qurulması işlərini "ELECTRO İNDUSTRİES" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə (QSC) həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
"Azərenerji" "Babək" yarımstansiyasını 24 milyon manata yenidən quracaq
"Babək" yarımstansiyası yenidən qurulacaq.
Day.Az xəbər verir ki, "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) artıq bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub.
Belə ki, ASC 154/110/10 kV-luq "Babək" yarımstansiyasının yenidən qurulması işlərini "ELECTRO İNDUSTRİES" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə (QSC) həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, QSC-yə 24,084 milyon manat ödənilib.
QSC-yə 24,084 milyon manat ödənilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре