Azərbaycana qar yağdı
Zaqatalada yüksək dağlıq ərazilərə qar yağıb.
Day.Az xəbər verir ki, son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava müşahidə olunur, fasilələrlə yağış yağış yağır, bəzi ərazilərdə yağışın yağması intensivləşib.
Dağlara yağan leysan yağışları nəticəsində Zaqatalanın Muxax, Tala, Balakən rayonunun Katex Balakən və digər dağ çaylarında suyun səviyyəsində kəskin artın müşahidə olunur.
Sentyabrın 19-dan 20-ə keçən gecə Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəyinin Zaqatala rayonunu ərazisindən keçən hissələrinin yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.
Qeyd edək ki, şimal-qərb bölgəsində havaların qeyri-sabit keçməsi səbəbindən sentyabrın ikinci ongünlüyündə Böyük Qafqaz dağlarının Zaqatala rayonu ərazisindən keçən hissələrinin yüksək dağlıq ərazilərinə ikinci qar yağır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре