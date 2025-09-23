SOCAR “Italiana Petroli” ilə imzalanan müqavilənin detallarını açıqlayıb
SOCAR İtaliyanın aparıcı enerji şirkətlərindən biri olan "Italiana Petroli" (IP) şirkətinin 99,82% səhmlərinin "API Holding"dən alınması barədə saziş imzalayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əməliyyatın ənənəvi bağlanış şərtlərindən və müvafiq tənzimləyici təsdiqlərdən asılı olaraq, 2026-cı ilin birinci rübündə tamamlanması gözlənilir. Saziş SOCAR-ın 2024-cü ilin dördüncü rübündən iştirak etdiyi rəqabətli "M&A" prosesinin nəticəsidir.
"Italiana Petroli" İtaliyanın ən böyük inteqrə olunmuş "downstream" platformalarından biridir. Şirkət ölkə üzrə minlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə, ildə təqribən 10 milyon ton emal gücünə malik iki neft emalı zavoduna, bitum, aviasiya yanacağı və sürtgü yağları kimi xüsusi məhsulların satışına və bütün ölkəni əhatə edən logistika sisteminə malikdir.
Şirkət təcrübəli yerli idarəçi komanda və təhlükəsizlik, uyğunluq və səmərəliliyə diqqəti ilə tanınan peşəkar işçi heyəti tərəfindən idarə olunur, müştərilər və fəaliyyət göstərdiyi icmalar arasında güclü reputasiyaya sahibdir. SOCAR IP-nin möhkəm bazar mövqeyini, nüfuzunu qorumaq və daha da gücləndirmək üçün şirkət komandası ilə əməkdaşlığı davam etdirməyi, həmçinin müştərilərə, tərəfdaşlara və maraqlı tərəflərə yüksək keyfiyyətli xidmətlərin fasiləsiz çatdırılmasını təmin etməyi planlaşdırır. SOCAR işçi qüvvəsini azaltmayacaq və şirkətin strategiyasına uyğun olaraq ətraf mühitə hörmət onun İtaliyadakı fəaliyyətində prioritet istiqamət olacaq.
Bu satınalma SOCAR-ın Avropa enerji bazarında mövcudluğunun genişləndirilməsi istiqamətində mühüm mərhələdir və Azərbaycanın İtaliya ilə ikitərəfli iqtisadi və enerji əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə, eyni zamanda Avropa regionunun enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı inkişafına töhfə vermək öhdəliyini əks etdirir.
"API Holding" detallı seçim prosesindən sonra SOCAR-ın institusional profili və biznes sahəsindəki zəngin təcrübəsi nəticəsində IP-dəki bütün payını satmaq qərarını verdi. "API Holding" hesab edir ki, etibarlı nüfuza malik beynəlxalq sənaye qrupuna satış IP-yə illər ərzində mövcud idarəetməni səciyyələndirən mükəmməllik axtarışını davam etdirməyə imkan verəcək, korporativ istedadların dəyərləndirilməsi, Qrupun qlobal miqyasda mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və Aralıq dənizində strateji mərkəz kimi missiyasının təsdiqlənməsi ilə müşayiət olunacaq.
SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf bildirib:
"Italiana Petroli"nin alınması beynəlxalq diversifikasiya strategiyamızın həyata keçirilməsində mühüm addımdır. Bu, rəqabətədavamlı, innovativ və sosial məsuliyyətli biznesin inkişafına uzunmüddətli sadiqliyimizi göstərir, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir və Azərbaycanla İtaliya arasında tərəfdaşlığı daha da gücləndirir".
Sədr Uqo Braketti Peretti bəyan etdi:
"IP yanacaq sektorunda ölkə səviyyəsində istinad nöqtəsi olub və qalmaqda davam edir, həmçinin İtaliyada mobillik və enerji təhlükəsizliyi əsas aktordur.
90 ildən artıq müddətdə İtaliyanın önəmli şirkətlərindən birinə çevrilmiş bu quruma rəhbərlik etdikdən sonra biz gələcək sahiblərə bilik, qeyri-adi peşəkarlar, zəngin təcrübə və innovasiya etməkdə müstəsna bacarıqdan ibarət möhkəm bir miras buraxmaqdan qürur duyuruq.
İdarə heyətinə və bütün əməkdaşlara səmimi təşəkkürümüzü ifadə edirik. Onların səmərəli fədakarlığı sayəsində əla nəticələrimiz reallığa çevrildi və bu şirkət bazarda əsas oyunçulardan birinə çevrilərək yüksək səviyyəli beynəlxalq qurumlardan investisiyalar cəlb etmək gücünə malik oldu."
