Son illərdə qəbul olunan 6 dövlət proqramı Azərbaycanda statistikanın inkişafına həsr olunub - Əli Əsədov Son illərdə prezidentin göstərişinə uyğun olaraq 6 dövlət proqramı qəbul olunub . Həmin proqramlar Azərbaycanda statistikanın inkişafına həsr olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri lll Beynəlxalq Forumda Baş nazir Əli Əsədov deyib.. O bildirib ki, statistika dövlətin əsas metodoloji alətidir.
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tapşırığına uyğun olaraq Azərvaycan höküməti statistikanın inkişafına böyük önəm verir. Son illər Azərbaycan Statistika Komitəsi kifayət qədər inkişaf edib. Bu inkişaf həm metodoloji, həm də təşkilati baxımdan olub".
