Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı yeni qanun hazırlanır

Azərbaycanda "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihəsi hazırlanacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Milli Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı"nda öz əksini tapıb.

İş planına həmçinin aşağıdakı yeni qanun layihələrinin hazırlanması da daxil edilib.

Dövlət Qulluğu Məcəlləsi
"Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, icrası və ləğvi haqqında"