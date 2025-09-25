https://news.day.az/azerinews/1783216.html Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı yeni qanun hazırlanır Azərbaycanda "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihəsi hazırlanacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Milli Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı"nda öz əksini tapıb. İş planına həmçinin aşağıdakı yeni qanun layihələrinin hazırlanması da daxil edilib. Dövlət Qulluğu Məcəlləsi
Dövlət Qulluğu Məcəlləsi
Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı yeni qanun hazırlanır
Azərbaycanda "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihəsi hazırlanacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Milli Məclisinin 2025-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı"nda öz əksini tapıb.
İş planına həmçinin aşağıdakı yeni qanun layihələrinin hazırlanması da daxil edilib.
Dövlət Qulluğu Məcəlləsi
"Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, icrası və ləğvi haqqında"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре