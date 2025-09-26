Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anı

Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anının görüntüləri yayılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, palçıq seli "Qızılqaya" dağ massivindən başlayaraq kəndin mərkəzindən keçən Laza çayı məcrasından çıxıb.

Sel rayonun ucqar yaşayış məntəqələrindən olan Laza kəndində ciddi problemlər yaradıb.