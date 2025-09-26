https://news.day.az/azerinews/1783400.html Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anı - VİDEO Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anının görüntüləri yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, palçıq seli "Qızılqaya" dağ massivindən başlayaraq kəndin mərkəzindən keçən Laza çayı məcrasından çıxıb. Sel rayonun ucqar yaşayış məntəqələrindən olan Laza kəndində ciddi problemlər yaradıb.
Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anı - VİDEO
Qusarın Laza kəndində palçıq selinin başlama anının görüntüləri yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, palçıq seli "Qızılqaya" dağ massivindən başlayaraq kəndin mərkəzindən keçən Laza çayı məcrasından çıxıb.
Sel rayonun ucqar yaşayış məntəqələrindən olan Laza kəndində ciddi problemlər yaradıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре