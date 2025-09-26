Xankəndidə ev yanıb

Xankəndi şəhərində yanğın olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Xankəndi şəhər ərazisində yaşayış olmayan evdə baş verib.

Hadisə yerinə FHN-nin Xankəndi şəhər yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülərək ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.