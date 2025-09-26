https://news.day.az/azerinews/1783460.html Xankəndidə ev yanıb Xankəndi şəhərində yanğın olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın hadisəsi Xankəndi şəhər ərazisində yaşayış olmayan evdə baş verib. Hadisə yerinə FHN-nin Xankəndi şəhər yanğınsöndürən bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülərək ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb.
