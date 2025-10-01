Sabah 70 minə yaxın abonentin qazı kəsiləcək
Sabah İmişli, Biləsuvar, Saatlı və Sabirabad rayonlarının qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, "Qaz İxrac" İdarəsinə məxsus diametri 530/377/325 mm-lik "Azadkənd-İmişli" magistral qaz kəmərində korroziyaya uğramış hissələrinin təmir olunması ilə bağlı, oktyabrın 2-də saat 08:00-dan etibarən işlər başa çatanadək qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Təmir işləri aparılan müddətdə İmişli rayonu tam olaraq (İmişli şəhəri daxil olmaqla, rayon üzrə 41 kənd, 2 qəsəbə, həmçinin Biləsuvar rayonunun inzibati ərazisində yerləşən 11 ədəd "Cəbrayıl Məcburi köçkünlər" qəsəbəsi, qeyri-yaşayış sahələri, cəmi 28 958 abonent), Saatlı rayonu tam olaraq (Saatlı şəhəri daxil olmaqla, rayon üzrə 33 kənd, 1 qəsəbə, qeyri-yaşayış sahələri, cəmi 17 352 abonent), Sabirabad rayonunun (Sabirabad şəhəri daxil olmaqla, rayon üzrə 36 kənd, qeyri-yaşayış sahələri, cəmi: 22 912 abonent, rayon üzrə abonentlərin 70 %-i) bir hissəsinin qaz təchizatının məhdudlaşdırılacaq.
İşlər başa çatdıqdan sonra qaz təchizatının bərpası planlaşdırılır.
