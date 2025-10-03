https://news.day.az/azerinews/1785469.html "Bir müddət bir evdə yaşayın, sonra EVLƏNİN" - VİDEO Müğənni Əbdül Xalidin açıqlamarı birmənalı qrşılanmayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Öz aramızda" verilişində qalmaqallı fikirlər səsləndirib. Gənclərin bir müddət bir yerdə yaşayıb, daha sonra evlənməsinin tərəfində olan sənətçi aparıcının tənqidli reaksiyasına səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Öz aramızda" verilişində qalmaqallı fikirlər səsləndirib.
Gənclərin bir müddət bir yerdə yaşayıb, daha sonra evlənməsinin tərəfində olan sənətçi aparıcının tənqidli reaksiyasına səbəb olub.
Sözügedən açıqlamalar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrdə yol açıb.
