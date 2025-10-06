Magistratura imtahanlarının keçirilməsində dəyişiklik ola bilər - VİDEO
Magistratura imtahanlarının məzmununda dəyişikliyin ediləcəyi bildirilir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bəzi sosial şəbəkələrdəki təhsil səhifələrində magistraturaya qəbulun elektron formata keçəcəyi ilə bağlı məlumatlar paylaşılıb.
Bəs magistraturaya qəbulla bağlı hansı əsaslı dəyişikliklər edilə bilər?
Təhsil eksperti Kamran Əsədov bildirir ki, növbəti illər ərzində magistraturaya qəbulda imtahan sisteminin dəyişdirilməsi gözləniləndir.
Magistratura imtahanlarının elektron formada keçiriləcəyi ilə bağlı iddialara gəlincə, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, hazırda bununla bağlı konkret nəticə yoxdur.
İmtahanların elektron formatda keçirilməsi hələlik nəzərdə tutulmayıb. Dəyişiklik olarsa, ən az iki il öncədən məlumat verilir.
