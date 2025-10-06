Güclü maqnit qasırğaları gəlir

Maqnit qasırğaları həm insanların səhhətinə, həm də texnologiyaların fəaliyyətinə təsir edə bilər. Alimlərin məlumatına görə, 6-8 oktyabr tarixlərində artan geomaqnit dalğalanmaları müşahidə olunacaq.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu tarixlərdən sonra fəaliyyət tədricən azalacaq və 9-10 oktyabrda vəziyyət normala dönəcək.

Aşağıda alimlərin gözlənilən maqnit qasırğaları ilə bağlı proqnozu, bu təsirləri kimlərin daha çox hiss edə biləcəyi və sağlamlığınızı necə qoruya biləcəyiniz barədə məlumatlar verilib.

6-10 Oktyabr üçün maqnit qasırğası proqnozu

6 oktyabr, Bazar ertəsi: Orta səviyyəli maqnit pozuntuları gözlənilir, qısamüddətli lokal qasırğalar mümkündür.

7 oktyabr, Çərşənbə axşamı: Aktivlik yüksək olaraq qalır, G1 səviyyəsində maqnit qasırğası ehtimalı var.

8 oktyabr, Çərşənbə: Geomaqnit şərait qeyri-sabit olacaq, orta səviyyəyə qədər dalğalanmalar mümkündür.

9 oktyabr, Cümə axşamı: Aktivlik azalacaq və vəziyyət sabitləşəcək.

10 oktyabr, Cümə: Heç bir ciddi pozuntu gözlənilmir, sakit gün olacaq.

Maqnit qasırğası nədir?

Maqnit qasırğası - Günəşdən gələn plazma axınlarının Yer kürəsinin maqnit sahəsi ilə toqquşması nəticəsində baş verir. Onun intensivliyi G1 (zəif) səviyyəsindən G5 (çox güclü) səviyyəsinədək ölçülür.

Zəif qasırğalar - hava şəraitinə həssas olan insanlara təsir edə bilər və kiçik texniki problemlər yarada bilər.

Güclü qasırğalar - rabitə, naviqasiya və enerji sistemlərində nasazlıqlara səbəb ola bilər.

Maqnit qasırğaları kimlərə təsir edə bilər?

Aşağıdakı qruplar bu dövrdə özlərini daha pis hiss edə bilər:

Ürək-damar xəstəlikləri olanlar

Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər

Yaşlı insanlar

 

Hava şəraitinə qarşı həssas olanlar

Yuxu pozğunluqları yaşayanlar

Xroniki xəstəlikləri olan şəxslər

Mümkün simptomlar: baş ağrısı, başgicəllənmə, yorğunluq, qan təzyiqinin dəyişməsi, əsəbilik, yuxululuq, diqqət dağınıqlığı, xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi.

Maqnit qasırğalarının təsirini necə azaltmalı?

Mütəxəssislər bu günlərdə aşağıdakı qaydalara riayət etməyi tövsiyə edir:

Gündə 7-9 saat yuxu almaq

Kifayət qədər su içmək

Bitki çaylarına üstünlük vermək

Stres və həddindən artıq fiziki yüklənmədən uzaq durmaq

Qəhvə və alkoqol istehlakını azaltmaq

Balanslı və sağlam qidalanmaq

Açıq havada gəzmək

Evi tez-tez havalandırmaq

Müntəzəm istirahət etmək

Qan təzyiqini və ümumi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq