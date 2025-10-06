https://news.day.az/azerinews/1786026.html Prezident İlham Əliyev Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре