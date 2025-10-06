Prezident İlham Əliyev Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Xəbər yenilənəcək