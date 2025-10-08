https://news.day.az/azerinews/1786532.html Astara şəhərinin Baş planı TƏSDİQLƏNDİ "Astara şəhərinin 2039-cu ilədək inkişafına dair Baş planı" təsdiqlənib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin təklifi əsasında qəbul olunub.
Qərar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin təklifi əsasında qəbul olunub. Sənədin təsdiqi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsi və şəhərsalma ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun şəkildə həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, Baş plan Astara şəhərinin uzunmüddətli inkişafını, infrastrukturun yenilənməsini və əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur.
