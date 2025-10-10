İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfrans iştirakçılarının Ağdərəyə səfəri başlayıb - FOTO
Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarının azad edilmiş ərazilərə səfəri başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 9-11 oktyabr tarixlərini əhatə edən konfrans çərçivəsində bu gün qonaqların Ağdərə rayonunun Ballıqaya kəndində olacaqlar.
Daha sonra onlar Şuşa şəhərinə səfər edəcəklər.
Sabah isə tədbir iştirakçıları Cəbrayıl və Zəngilanda olacaqlar.
