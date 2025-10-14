https://news.day.az/azerinews/1788073.html Ötən illə müqayisədə ölüm hallarının sayı artıb Bu ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 39951 ölüm halı qeydə alınıb. Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərində öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,8-dən 5,9-a qədər artıb.
