Ötən illə müqayisədə ölüm hallarının sayı artıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 39951 ölüm halı qeydə alınıb.

Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərində öz əksini tapıb.

Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,8-dən 5,9-a qədər artıb.