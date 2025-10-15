https://news.day.az/azerinews/1788257.html Şuşada 45 binanın tikilməsinə başlanılıb - Aydın Kərimov 2027-ci ilin əvvəlinə kimi Şuşada 45 bina tikilib təhvil veriləcək. Trend bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.. O bildirib ki, 800-dən çox mənzil istifadəyə veriləcək və 3 minə yaxın insan bu mənzillərə köçürüləcək.
Şuşada 45 binanın tikilməsinə başlanılıb - Aydın Kərimov
2027-ci ilin əvvəlinə kimi Şuşada 45 bina tikilib təhvil veriləcək.
Trend bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib..
O bildirib ki, 800-dən çox mənzil istifadəyə veriləcək və 3 minə yaxın insan bu mənzillərə köçürüləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре