Şuşada 45 binanın tikilməsinə başlanılıb

2027-ci ilin əvvəlinə kimi Şuşada 45 bina tikilib təhvil veriləcək.

Trend bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib..

O bildirib ki, 800-dən çox mənzil istifadəyə veriləcək və 3 minə yaxın insan bu mənzillərə köçürüləcək.