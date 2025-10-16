Piyada gəzməyin 5 faydası
Müasir dövrdə insanların böyük əksəriyyəti avtomobil, ictimai nəqliyyat və ya digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verir.
Day.Az Qlobal.net -ə istinadən xəbər verir ki, lakin gündəlik həyatın tələsikliyində çox vaxt unuduruq ki, ən sadə və təbii hərəkət forması olan piyada gəzmək həm bədən, həm də ruh sağlamlığı üçün olduqca faydalıdır.
1. Fiziki sağlamlığa təsiri
Piyada gəzmək ürək-damar sisteminin fəaliyyətini gücləndirir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, gündə ən azı 30 dəqiqə orta tempdə gəzinti ürək xəstəlikləri, insult və yüksək təzyiq riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Gəzinti həmçinin maddələr mübadiləsini sürətləndirir, artıq çəkidən qurtulmağa kömək edir və əzələlərin tonusunu artırır.
Daimi piyada hərəkəti oynaqların elastikliyini qoruyur, sümükləri möhkəmləndirir və osteoporozun qarşısını alır. Bundan əlavə, piyada gəzmək diabetin qarşısının alınmasında da təsirlidir, çünki bədən hüceyrələrinin insulini daha səmərəli istifadə etməsinə şərait yaradır.
2. Psixoloji rahatlıq və stressin azaldılması
Piyada gəzmək yalnız fiziki deyil, həm də zehni sağlamlıq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə təbiət qoynunda və ya sakit məhəllələrdə gəzinti beyində xoşbəxtlik hormonu hesab olunan serotonin və endorfin ifrazını artırır. Nəticədə insan özünü daha sakit, gümrah və müsbət hiss edir.
Stress, narahatlıq və depressiya hallarında qısa, lakin müntəzəm gəzintilər psixoloji sabitliyi bərpa etməyə kömək edir. Bir çox psixoloq piyada gəzməyi "hərəkətli meditasiya" adlandırır, çünki bu zaman beyin istirahət edir, düşüncələr aydınlaşır.
3. Yuxu keyfiyyətinin yaxşılaşması
Açıq havada hərəkət etmək orqanizmin oksigenlə təminatını artırır, bu isə gecə yuxusunu tənzimləyir. Piyada gəzən insanların yuxuya getməsi asanlaşır, yuxuları daha dərin və bərpaedici olur.
4. Sosial və ekoloji faydalar
Piyada gəzmək həm də cəmiyyət və ətraf mühit üçün faydalıdır. Daha çox insanın piyada hərəkət etməsi avtomobil sıxlığını və hava çirklənməsini azaldır. Bundan başqa, insanlar gəzinti zamanı qonşularla və ya dostlarla ünsiyyət qurur, bu da sosial əlaqələri möhkəmləndirir.
5. Beyin fəaliyyətinə müsbət təsir
Tədqiqatlara görə, müntəzəm piyada gəzintilər yaddaşı gücləndirir, diqqəti artırır və yaradıcılığı stimullaşdırır. Xüsusilə səhər saatlarında gəzinti beyini aktivləşdirir və gün ərzində məhsuldarlığı artırır.
