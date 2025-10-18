İsti suya 1 çay qaşığı əlavə edin – bağırsaqları yumşaldır
İsti suya əlavə edəcəyiniz sadə bir maddə bağırsaqları zərif şəkildə rahatladır, həzmi asanlaşdırır və bədəni iltihabdan qoruyan təbii təsir göstərir. Mütəmadi istifadə edildikdə həm rahatladıcı, həm də qoruyucu təsir verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Harvard Health Publishing tərəfindən 2020-ci ildə yayımlanan araşdırmada sarıkökün aşağıdakı təsirlərə malik olduğu vurğulanır:
- Anti-iltiihabi
- Antioksidant
- Anti-kanser
- Qan şəkərini tarazlayan
- Mikrob və virus əleyhinə təsir göstərən
Sarıkök çayında olan aktiv maddələr sərbəst radikallarla mübarizə apararaq hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır. Bu da:
Dərinin daha gənc görünməsinə,
Oksidativ stresin azalmasına,
Xroniki xəstəliklərin riskinin aşağı düşməsinə kömək edir.
İltihabı azaldır, ağrıları yüngülləşdirir
Çayın tərkibindəki kurkumin maddəsi:
Oynaqlardakı ağrıları,
Əzələ iltihablarını,
Xroniki iltihabi prosesləri azaltmağa dəstək olur.
Müntəzəm istifadə həyat keyfiyyətini artırır.
Sarıkök çayı:
Xolesterini tarazlaya bilər, damarların açıq qalmasına kömək edir, qan dövranını yaxşılaşdırır, qan təzyiqinin sabit qalmasına dəstək verir, immuniteti gücləndirir
Antioksidant təsiri sayəsində:
Orqanizmi xəstəliklərə qarşı qoruyur, soyuqdəymə və infeksiyalara qarşı müdafiəni artırır.
Xüsusilə qış mövsümündə istifadə etmək faydalıdır. Sinir sistemi və ruhi vəziyyət üçün faydalıdır. Beyindəki iltihabı azaldaraq zehni fəaliyyətə müsbət təsir edir,
Stresslə mübarizəni asanlaşdırır, yaddaş və diqqət üçün dəstəkləyici təsir göstərir, həzm sistemini rahatladır, qaz, şişkinlik və narahatlığı azaldır.
Bağırsaqların daha yumşaq və rahat işləməsinə kömək edir, qidaların daha yaxşı sorulmasına şərait yaradır.
Sarıkök çayı resepti
Tərkibi:
1 çay qaşığı toz sarıkök
2 stəkan su
Hazırlanması:
Suyu qaynadın.
Sarıkökü əlavə edib 10 dəqiqə zəif odda dəmləyin.
Ocaqdan götürüb süzün.
İstəyə görə bal və ya limon əlavə edin.
İstifadə qaydası:
Gündə 1-2 fincan kifayətdir.
Həssas mədəsi olanlar yeməkdən sonra içməlidir.
Dərman istifadə edənlər (qan durulducu, şəkər və mədə dərmanları) əvvəlcə həkimlə məsləhətləşməlidir.
Hamilə və ya əmizdirən qadınlara yüksək doza məsləhət görülmür.
Həddindən artıq istifadə mədə yanması və ya ürəkbulanma yarada bilər.
Allergiyası olanlar ehtiyatlı davranmalıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре