Dişləri evdə tez ağartmaq üsulları - Açıqlama
Dişlərin sağlam və gözəl qalması üçün gündə iki dəfə dişləri fırçalamaq kifayət deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı terapevt Nəzir Maqomedov dişlərin gündəlik təmizliyi zamanı insanların çox etdiyi beş səhvi açıqlayıb.
Həkimin sözlərinə görə, birinci səhv dişlərin çox tez fırçalanmasıdır. Bir çox insan dişlərini tələsik təmizləyir və diqqəti yalnız gülümsəmə zamanı görünən ön dişlərə yönəldir. Belə fırçalama təxminən 30 saniyə çəkir və bu müddət keyfiyyətli təmizlik üçün kifayət etmir. Xüsusilə dişlərin daxili hissəsi və çeynəmə səthləri kariyesin ən çox yarandığı yerlərdir. Maqomedov dişləri ən azı iki dəqiqə ərzində fırçalamağı, bunun üçün mahnı, taymer və ya taymeri olan elektrik diş fırçasından istifadə etməyi məsləhət görüb. O, həmçinin dişlərin əvvəlcə xarici, sonra daxili səthlərinin, ardınca isə çeynəmə hissələrinin təmizlənməsinin vacib olduğunu bildirib.
İkinci səhv fırçalama texnikasının düzgün olmamasıdır. Bir çox insan diş fırçasını ön dişlərin üzərində üfüqi hərəkətlərlə aparır. Bu cür hərəkətlər ərpi təmizləmir, sadəcə yayır və diş dibindəki minanı zədələyir. Nəticədə ərp diş ətinin altına yığılır və iltihaba səbəb olur. Həkim düzgün üsul kimi fırçanı diş ətindən dişin ucuna doğru süpürmə hərəkətləri ilə aparmağı məsləhət görüb.
Üçüncü səhv çox sərt fırça və güclü təzyiqdir. Maqomedovun sözlərinə görə, sərt diş fırçası və güclü basma diş minasına və diş ətlərinə zərər verir. Bu, dişlərin soyuq və isti qidalara qarşı həssaslığını artırır, diş ətlərində qanaxma və geriləmə yaradır. Həkim orta və ya yumşaq sərtlikdə fırçadan istifadə etməyi, fırçanı çox güclə deyil, qələm kimi tutmağı, təmizliyə vaxt və texnika baxımından yanaşmağı tövsiyə edib. Fırçanın təxminən iki-üç ayda bir dəyişdirilməsinin vacibliyini də qeyd edib, çünki bu müddətdən sonra tük forması pozulur və bakteriyalar toplanmağa başlayır. Soyuqdəymədən sonra fırçanı dərhal dəyişmək məsləhətdir.
Dördüncü səhv diş aralarının təmizlənməməsidir. Fırçanın tükləri dişlər arasındakı dar boşluqlara çata bilmir və məhz orada qida qalıqları yığılır, xoşagəlməz qoxu və iltihab yaranır. Buna görə də həkim diş sapı və ya irriqatorun gündə bir dəfə, xüsusilə axşam istifadəsini vacib hesab edib.
Beşinci səhv dilin və yanaqların təmizlənməməsidir. Maqomedov bildirib ki, bu nahiyələrdə çoxlu bakteriyalar toplanır və onlar ağız qoxusuna səbəb olur. Həkim fırçaların arxa tərəfində olan dil təmizləyici səthdən və ya xüsusi qaşıyıcılardan istifadə etməyi məsləhət görüb. Dilin kökündən ucuna qədər bir neçə yüngül hərəkət kifayətdir, yanaqların və dodaqların iç hissəsini isə yumşaq dairəvi hərəkətlərlə təmizləmək olar.
Mütəxəssis əlavə edib ki, ev şəraitində aparılan diş təmizliyi bəzən bütün ərpi aradan qaldırmır. Zamanla bu ərp bərkiyərək diş daşı əmələ gətirir və onu yalnız peşəkar təmizləmə ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Buna görə də diş həkiminə profilaktik baxışdan ən azı altı ayda bir dəfə keçmək vacibdir.
