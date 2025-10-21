https://news.day.az/azerinews/1789757.html Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad ediləcək Fərman Məmməd oğlu Abbasov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
