Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad ediləcək

Fərman Məmməd oğlu Abbasov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.