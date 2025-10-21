Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin ediləcək

R.A.Xəlilov Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi təyin ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Bundan əlavə, Bakı və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinəi yeni hakimlər təyin ediləcək.