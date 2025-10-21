https://news.day.az/azerinews/1789758.html Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin ediləcək R.A.Xəlilov Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi təyin ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib. Bundan əlavə, Bakı və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinəi yeni hakimlər təyin ediləcək.
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin ediləcək
R.A.Xəlilov Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi təyin ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Bundan əlavə, Bakı və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinəi yeni hakimlər təyin ediləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре