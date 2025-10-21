https://news.day.az/azerinews/1789759.html Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin ediləcək Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin ediləcək
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре