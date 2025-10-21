Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin ediləcək

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin oktyabrın 24-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.