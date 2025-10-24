Zaqatalada oğlu döyülən atanın

Bir neçə gün əvvəl Zaqatalada 41 yaşlı İsgəndər Musayevin ölümcül döyülməsi barədə xəbər vermişdik. 

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, İ.Musayevin döyülərək komaya düşməsinə dözməyən atası Yusif Musayev ötən gecə ürək tutmasından ölüb. 

Qeyd edək ki, İsgəndər Musayevi döyənlər hələ tutulmayıb. 