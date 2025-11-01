Səhər yeməyində etdiyi sadə dəyişikliklə 71 kilodan 64 kiloya düşdü
Bir qadın yalnız səhər yeməyində etdiyi kiçik bir dəyişiklik sayəsində cəmi bir neçə ay ərzində 71 kilodan 64 kiloya düşdüyünü açıqlayıb. O, nə pəhrizini, nə də idman rejimini dəyişməyib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial mediada paylaşım edən qadın, arıqlamaq üçün hər zaman böyük dəyişikliklərə ehtiyac olmadığını vurğulayıb. TikTok-da paylaşdığı videosunda, dörd ay ərzində 6 kilo arıqlamasına kömək edən sadə səhər yeməyi vərdişini belə izah edib:
"Bu səhər yeməyi sayəsində 71 kilodan 64 kiloya düşdüm. Hazırlamaq cəmi 5 dəqiqə çəkir və tərkibində 42 qram protein var."
Qadın bildirib ki, yüksək proteinli səhər yeməyi onu gün boyu tox saxlayır və qəlyanaltı yemək istəyini azaldır. Onun sözlərinə görə: "Səhər 40-60 qram protein qəbul etmək gün ərzində protein hədəfinə çatmağı çox asanlaşdırır."
Qadının paylaşdığı səhər yeməyi menyusu belədir:
2 ədəd Weetabix,
150 ml yarımyağlı və ya tam yağlı süd,
150 qram yağsız qatıq (%0 yağ),
Təxminən 30 qram vanilli protein tozu,
Üzəri üçün 60 qram çiyələk və ya moruq,
15 qram əridilmiş Nutella.
O, bildirib ki, bu praktiki resept həm şirin tələbatını qarşılayır, həm də uzun müddət toxluq hissi yaradır:
"Artıq səhər yeməyim günün ən zövqlü hissəsinə çevrilib," - deyə qadın qeyd edib.
Qadının videosu qısa zamanda viral olub və çox sayda izləyici paylaşıma şərh yazıb:
"Mən Weetabix-in protein versiyasını istifadə edirəm, üzərinə bal və Braziliya qozu əlavə edirəm."
"Südsüz hazırladım, qranola kimi oldu. Üzərinə təmiz bal və kətan toxumu əlavə etdim."
Bəzi istifadəçilər səhər yeməyini daha sağlam etmək üçün kətan toxumu, günəbaxan və balqabaq tumu, chia, goji giləmeyvəsi və qoz kimi əlavələr təklif ediblər.
Böyük Britaniyanın səhiyyə xidməti NHS də səhər yeməyinin əhəmiyyətini vurğulayaraq belə açıqlama yayıb:
"Səhər yeməyi, gecə boyu 10-12 saat davam edən aclıqdan sonra bədənin enerji ehtiyatlarını bərpa edir. Beyin və əzələlər yanacağa ehtiyac duyur. Sağlam səhər yeməyi insanı günortaya qədər tox saxlayır və səhər saatlarında cips, şokolad kimi zərərli qəlyanaltılardan uzaq tutur."
