Xəzərdə zəlzələ oldu

Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1, dərinliyi 5 km olub.