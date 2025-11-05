https://news.day.az/azerinews/1793264.html Xəzərdə zəlzələ oldu Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1, dərinliyi 5 km olub.
