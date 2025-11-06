Teymur Musayevə ağır itki

Səhiyyə naziri Teymur Musayevin atası Yusif Musayev vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kollektivi səhiyyə naziri Teymur Musayevin atası Yusif Musayevin vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsi və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.