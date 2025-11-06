https://news.day.az/azerinews/1793635.html Teymur Musayevə ağır itki - FOTO Səhiyyə naziri Teymur Musayevin atası Yusif Musayev vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Teymur Musayevə ağır itki - FOTO
Səhiyyə naziri Teymur Musayevin atası Yusif Musayev vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kollektivi səhiyyə naziri Teymur Musayevin atası Yusif Musayevin vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsi və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
