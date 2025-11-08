https://news.day.az/azerinews/1794092.html Hərbi paradda ilk dəfə yeni qoşun növü olan insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib - VİDEO Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi parad keçirilir. Hərbi paradda ilk dəfə ən müasir qoşun növü olan insansız sistem qoşunlarının parad heyəti keçib. Day.Az xəbər verir ki, parad heyətinə "Vətənə xidmətə görə" ordenli polkovnik Adəm Hüseynov başçılıq edib.
Məlumat üçün bildirək ki, Vətən Müharibəsindəki qələbəylə bağlı ilk hərbi parad 2020-ci ildə keçirilib. 2023-cü ildə keçirilən hərbi parad Xankəndidə baş tutub.
