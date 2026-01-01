Gəmiqayırma mallarının idxalı daha 3 il ƏDV-dən azad edilib

Gəmiqayırma və gəmi təmiri müəssisələri tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün bütün növ malların idxalı 2026-cı il mayın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edil.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.

Məlumat üçün bildirək ki, sözügedən güzəştlər 2016-cı il mayın 1-dən tətbiq edilirdi və müddəti 2026-cı il mayın 1-də başa çatacaqdı.

Qeyd edək ki, dəyişikliklər 2026-cı il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minib.