Əzgilin bu faydaları varmış...
Əzgil (məşhur adıyla "muşmula") payız və qış mövsümünün ən çox sevilən meyvələrindən biri olmaqla yanaşı, sağlamlıq üçün olduqca dəyərli faydaları ilə seçilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlər və qidalanma mütəxəssisləri əzgilin həm immuniteti gücləndirdiyini, həm də orqanizmin bir çox funksiyalarını dəstəklədiyini bildirirlər.
Meyvənin tərkibi C vitamini, lif, antioksidantlar və təbii turşular baxımından zəngindir. Bu səbəbdən əzgil həm xəstəliklərə qarşı qoruyucu təsir göstərir, həm də həzm sisteminin düzgün işləməsinə yardım edir.
Mütəxəssislərin qeyd etdiyinə görə, əzgilin ən vacib faydaları bunlardır:
Həzm sistemini yaxşılaşdırır: Tərkibindəki lif sayəsində bağırsaq fəaliyyətini normallaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır.
İmmuniteti gücləndirir: C vitamini və antioksidantlar soyuqdəymə və qrip mövsümündə bədəni qoruyur.
Qan təzyiqini tənzimləyə bilər: Kaliumla zəngin olduğundan ürək-damar sisteminə müsbət təsir edir.
Qidalandırıcı və toxluqvericidir: Az kalorili olması səbəbilə həm sağlam qida kimi, həm də pəhriz menyularında istifadə olunur.
Dəriyə xeyirlidir: Antioksidant təsiri ilə dərinin cavan görünməsinə dəstək olur.
Uzmanlar bildirirlər ki, əzgili həm təzə, həm də qurudulmuş formada istehlak etmək mümkündür. Xüsusilə mövsümündə müntəzəm olaraq istifadə edilməsi orqanizmə təbii vitamin dəstəyi verir.
Meyvənin dadına alışmamış olanlar üçün bir qədər turş və büzücü gələ bilsə də, əzgilin sağlamlığa olan müsbət təsirləri onu qış aylarının ən faydalı təbii qidalarından birinə çevirir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре