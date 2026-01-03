Bu məhsullar qadını gözəlləşdirir - Dietoloq AÇIQLADI
Bu məhsullar qan damarları, saç və dəri üçün faydalıdır, gəncliyi və gözəlliyi qorumağa kömək edir.
Qadınlar üçün qidalanma balanslı olmalıdır - kifayət qədər miqdarda zülallar, yağlar, karbohidratlar və vitaminlərlə. Qadın orqanizminə müsbət təsir göstərən ən yaxşı və sağlam məhsulların siyahısı var.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə dietoloq Natalya Samoilenkonun "Instagram" səhifəsində məlumat verilib.
Hormonal balansı dəstəkləyən qidalar
Yağlı balıq və kətan toxumu
Bu qidaların tərkibində olan omeqa-3 yağ turşuları reproduktiv sistem üçün vacib olan hormonların sintezində əsas rol oynayır.
Yumurta (sarısı)
Yumurta sarısı hormonların qabığı üçün vacib bir komponent olan sağlam xolesterolu ehtiva edir.
Fermentləşdirilmiş süd məhsulları
Kefir, xama, mayalanmış bişmiş süd, ayran və duzlu kələm ümumi sağlamlıq üçün zəruri olan qadın cinsiyyət orqanlarının sağlam mikroflorasını saxlamağa kömək edir.
Sağlam dəri və saç üçün məhsullar
Toxumlu məhsullar və qoz-fındıq
Kətan, balqabaq, günəbaxan, küncüt toxumu, həmçinin qoz-fındıq (o cümlədən qoz) və avokado və zeytun yağı kimi qidalar sağlam dəri və saçlara kömək edən sağlam yağlar və E vitamini ehtiva edir.
Dəmirlə zəngin qidalar
Dəmiri yüksək olan qidalara toyuq və dana qaraciyəri, mal əti, dana əti, hinduşka, yumurta sarısı və dəniz məhsulları daxildir.
Dəmir bitki mənbələrinə mərcimək, buğda kəpəkləri, balqabaq tumu, haşhaş toxumu, küncüt toxumu, həmçinin qarabaşaq yarması, yulaf əzməsi və lobya daxildir.
Vitamin A
Bu vitamin yerkökü, balqabaq, ispanaq, qaraciyər, şirin bibər, ərik və şaftalıda olur və bu qidaları sağlam dəri və görmə üçün vacib edir.
Damarlar və kapilyarlar üçün məhsullar
Kətan toxumu yağı və yağlı balıq
Bu məhsulların tərkibində olan omeqa-3 yağ turşuları qan damarlarının vəziyyətinə faydalı təsir göstərir.
C vitamini ilə giləmeyvə, meyvə və tərəvəzlər
Bütün növ giləmeyvə, təzə və duzlu kələm, sitrus meyvələri, ispanaq, cəfəri, yaşıl soğan, gül kələm, kivi və şaftalı kimi C vitamini ilə zəngin qidalar qan damarlarının möhkəmlənməsinə kömək edir.
Maqnezium sinir sistemi və qan damarları üçün
Kakao tozu, buğda kəpəyi, küncüt, kətan toxumu, qarabaşaq yarması, qoz-fındıq, dəniz yosunu və qara şokolad kimi yüksək maqneziumlu məhsullar sinir sisteminə və qan damarlarına müsbət təsir göstərir.
