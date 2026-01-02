https://news.day.az/azerinews/1806789.html Yanvarın 1-də itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb Yanvarın 1-də itkin düşmüş 5 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dünən polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bundan başqa, polis əməkdaşları yanvarın 1-də paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 4 tüfəng, 5 patron darağı və 82 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
