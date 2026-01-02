"Azəriqaz"-dan smart kartlarda yaranan problemlə bağlı AÇIQLAMA
Qazla bağlı tətbiq olunan limitin sıfırlanmasından sonra "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin smart kart tipli sayğaclarının fəaliyyətində problem yaranıb. Abonentlər bununla bağlı sosial şəbəkələrdə bildiriblər ki, problem dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecədən qeydə alınmağa başlayıb.
Paylaşımlarda qeyd edilir ki, ödəmə terminallarında karta pul yükləmək mümkün olmur.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, problemlərdən xəbərdardırlae, lakin smart kartlara ödəniş edilməməsinin səbəbi terminallardır.
"Azəriqaz"-ın sayğacları və smart kartlarında heç bir problem yoxdur. Yaranan narahatlıq terminallardakı texniki nasazlıq səbəbindən baş verib",- deyə qurumdan bildirilib.
