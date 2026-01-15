https://news.day.az/azerinews/1809479.html Ağ Ev Qrenlandiyaya seçim təklif etdi - FOTO Ağ Ev "X" hesabında Qrenlandiya sakinlərinə ABŞ ilə Rusiya və Çin arasında seçim etməyi təklif edən paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda "Sən hansı yolu seçərdin, qrenlandiyalı?" sualı yer alıb. Şəkildə bir tərəfdə günəşlə təsvir olunan ABŞ, digər tərəfdə isə buludla təsvir olunan Rusiya və Çin əks olunub.
Ağ Ev Qrenlandiyaya seçim təklif etdi - FOTO
Ağ Ev "X" hesabında Qrenlandiya sakinlərinə ABŞ ilə Rusiya və Çin arasında seçim etməyi təklif edən paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda "Sən hansı yolu seçərdin, qrenlandiyalı?" sualı yer alıb.
Şəkildə bir tərəfdə günəşlə təsvir olunan ABŞ, digər tərəfdə isə buludla təsvir olunan Rusiya və Çin əks olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре