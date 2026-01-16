Uşaqlarda boy artımını sürətləndirən əsas amillər nələrdir?
Uşaqların sağlam böyüməsi və boyunun uzanması valideynləri ən çox düşündürən məsələlərdəndir. Mütəxəssislər bildirir ki, boy artımı yalnız genetik faktorlarla deyil, qidalanma, fiziki aktivlik və yemək vaxtlarının düzgün seçilməsi ilə də birbaşa əlaqəlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekspertlərin sözlərinə görə, uşağın böyüməsi üçün ən vacib qida maddələrindən biri proteindir. Protein sümüklərin, əzələlərin və toxumaların inkişafında əsas rol oynayır. Ət, balıq, yumurta, süd məhsulları, paxlalılar və qoz-fındıq proteinlə zəngin qidalar sırasındadır.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, həddindən artıq xəmir xörəkləri və sadə karbohidratların çox qəbulu uşaqlarda artıq çəkiyə, maddələr mübadiləsinin zəifləməsinə və nəticədə boy artımının ləngiməsinə səbəb ola bilər.
Bunun əksinə olaraq, müntəzəm idmanla məşğul olan və kifayət qədər protein qəbul edən uşaqlarda boy artımı daha sürətli və sağlam şəkildə baş verir.
Nahar yeməyi buraxmaq böyüməkdə olan bir fərdin sağlam inkişafına mənfi təsir göstərən digər amillərdəndir və potensial boy artımını məhdudlaşdırır, çünki protein, vitaminlər (xüsusilə D və C), kalsium və böyümə üçün vacib olan digər minerallar yemək yolu ilə əldə edilir; yeməkləri buraxmaq bu vacib qida maddələrinin çatışmazlığına səbəb olur və böyümə hormonlarının ifrazına və sümük sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Balanslı və müntəzəm qidalanma (süd, yumurta, balıq, ət, yaşıl tərəvəzlər), kifayət qədər yuxu və idman boy artımının açarıdır.
