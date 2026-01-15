https://news.day.az/azerinews/1809642.html Cari tədris ilində neçə şagird yerdəyişməsi edilib? - RƏSMİ Şagird yerdəyişməsi ilə bağlı statistika açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 53 mindən çox şagird yerdəyişməsi qeydə alınıb:
Cari tədris ilində neçə şagird yerdəyişməsi edilib? - RƏSMİ
Şagird yerdəyişməsi ilə bağlı statistika açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 53 mindən çox şagird yerdəyişməsi qeydə alınıb:
"2025-2026-cı tədris ilinin I yarımilində ölkə üzrə 53 mindən çox şagirdin yerdəyişməsi uğurla tamamlanıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, yerdəyişmə prosesi yanvarın 8-də dayandırılıb. 11-ci siniflər üzrə yerdəyişmə prosesi tədris ilinin sonunadək aktiv edilməyəcək.
Məktəbəhazırlıq qrupları və 1-10-cu siniflər üzrə yerdəyişmə prosesinin yenidən aktivləşdiriləcəyi tarix barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
