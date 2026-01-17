Maqnezium hansı qidalarda var? - Sağlamlıq üçün 10 möcüzəvi mənbə
Maqnezium bədənimizdə 300-dən çox biokimyəvi prosesdə iştirak edən həyati əhəmiyyətli bir mineraldır. Enerji istehsalından əzələ fəaliyyətinə qədər bir çox funksiyanı yerinə yetirən bu mineralın çatışmazlığı yorğunluq, stress və yuxusuzluğa səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gündəlik maqnezium ehtiyacınızı təbii yollarla qarşılamaq üçün rasionunuza aşağıdakı qidaları əlavə edə bilərsiniz:
Tünd Yaşıl Yarpaqlı Tərəvəzlər
İspanaq, kələm (kale) və pazı kimi tərəvəzlər maqneziumla zəngindir. Məsələn, bir kasa bişmiş ispanaq gündəlik ehtiyacın təxminən 40%-ni qarşılayır.
Quru Meyvələr və Çərəzlər
Xüsusilə balqabaq tumu, badam, kaju (keşyu) və Braziliya qozu əla mənbələrdir. Cəmi bir ovuc balqabaq tumu bədənin maqnezium ehtiyacını böyük ölçüdə ödəyir.
Paxlalılar
Mərci, noxud, lobya və soya paxlası həm zülal, həm də yüksək miqdarda maqnezium ehtiva edir.
Tam Taxıllar
Ağ çörək əvəzinə tam buğda, yulaf, qarabaşaq (qreçka) və kinoa kimi taxıllara üstünlük vermək bədənin mineral balansını qoruyur.
Avokado
Bu faydalı meyvə həm ürək dostu yağlarla, həm də bol miqdarda maqneziumla zəngindir. Orta ölçülü bir avokado təxminən 58 mq maqnezium ehtiva edir.
Banan
Banan daha çox kaliumla tanınsa da, eyni zamanda yaxşı bir maqnezium mənbəyidir. Bir böyük banan bədəni enerji ilə təmin etməklə yanaşı, əzələ kramplarının qarşısını alır.
Tünd Şokolad
Şirniyyat sevənlər üçün xoş xəbər: Tərkibində ən azı 70% kakao olan tünd şokolad həm antioksidant deposudur, həm də maqneziumla zəngindir.
Maqnezium çatışmazlığının əlamətləri:
Əzələ qıcolmaları və titrəmələr;
Daimi yorğunluq və halsızlıq;
Yüksək qan təzyiqi;
İştahsızlıq və ürəkbulanma;
Baş ağrıları və miqren.
Əgər ciddi bir sağlamlıq probleminiz və ya xroniki xəstəliyiniz varsa, maqnezium əlavələri qəbul etməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşin.
