Tovuzda vəzifəli şəxsə iş yerində xəsarət yetirdilər Tovuzda qadına kəcisi alətlə xəsarət yetirilib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Dönük Qırıqlı kəndində qeydə alınıb. Xəsarət alan şəxsin kənddəki Körpələr evinin müdiri 1982-ci il təvəllüdlü Ş.Abdullayeva olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə, keçmiş həyat yoldaşı işdə ona kəcisi alətlə xəsarət yetirib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Dönük Qırıqlı kəndində qeydə alınıb.
Xəsarət alan şəxsin kənddəki Körpələr evinin müdiri 1982-ci il təvəllüdlü Ş.Abdullayeva olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə, keçmiş həyat yoldaşı işdə ona kəcisi alətlə xəsarət yetirib. Qadına tibbi yardım edilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir.
Faktla bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.
