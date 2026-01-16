Bir videoyla məşhurlaşan həmin ailə 9 il sonra

"BBC"nin canlı efirində otağa anidən uşaqlarının və onları çölə çıxarmağa çalışan həyat yoldaşının girməsi ilə gündəm olan professor Robert Kelli ailəsi ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kuryoz hadisə nəticəsində məşhurlaşan ailənin yeni fotoları "X"də viral olub.

Canlı yayım zamanı məşhurlaşmış Marionun artıq 12, Ceymsin isə 9 yaşı var.

Xatırladaq ki, qısa müddət ərzində çox məşhurlaşan video yutubun illik "hit parad"ına daxil olmuş, professor Kelli isə sosial şəbəkələrin ulduzuna çevrilmişdi. 