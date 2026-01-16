Üç gün əvvəl aşan maşının sürücüsü öldü

Şəkidə üç gün əvvəl qəzaya düşən şəxs ölüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanvarın 13-ü rayonun Çayqaraqoyunlu kəndində "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb.

Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü, 32 yaşlı Murad Abdurahmanov bu gün günorta saatlarında xəstəxanada vəfat edib.

DİN-in Mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.