https://news.day.az/azerinews/1809867.html Üç gün əvvəl aşan maşının sürücüsü öldü Şəkidə üç gün əvvəl qəzaya düşən şəxs ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yanvarın 13-ü rayonun Çayqaraqoyunlu kəndində "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü, 32 yaşlı Murad Abdurahmanov bu gün günorta saatlarında xəstəxanada vəfat edib.
DİN-in Mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
