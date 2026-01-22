Çuğundurun sağlamlığa 3 əsas faydası
Çuğundur tərkibindəki zəngin vitamin və minerallarla sağlamlıq üçün faydalı tərəvəzlərdən biri hesab olunur. Mütəxəssislər onun müntəzəm istifadəsinin orqanizmə bir sıra müsbət təsirlər göstərdiyini bildirirlər.
Day.Az Medialoq.az-a istinadən xəbər verir ki, birinci əsas fayda çuğundurun qan dövranını yaxşılaşdırmasıdır. Tərkibində olan dəmir və nitratlar qanın oksigenlə zənginləşməsinə kömək edir və halsızlığın azalmasına töhfə verir.
İkinci mühüm üstünlük ürək-damar sağlamlığını dəstəkləməsidir. Çuğundur qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edir və damarların elastikliyini artırır.
Üçüncü əsas fayda isə həzm sisteminə müsbət təsiridir. Liflə zəngin olması bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır və maddələr mübadiləsini sürətləndirir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, çuğundurun salat, şirə və ya bişmiş formada qəbulu sağlam qidalanma üçün faydalıdır.
