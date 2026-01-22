https://news.day.az/azerinews/1811213.html ABŞ səfirliyi “Qarabağ”ı təbrik etdi ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyi UEFA Çempionlar Liqası çərçivəsində keçirilən oyunda "Ayntraxt" üzərində əldə etdiyi möhtəşəm qələbə münasibətilə "Qarabağ" FK-nı təbrik edir. Trend xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.
ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyi UEFA Çempionlar Liqası çərçivəsində keçirilən oyunda "Ayntraxt" üzərində əldə etdiyi möhtəşəm qələbə münasibətilə "Qarabağ" FK-nı təbrik edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, bu oyun qətiyyət, komanda işi və Azərbaycan futbolunun Avropa arenasında artan gücünü nümayiş etdirən əla çıxış idi.
Birləşmiş Ştatlar bu il FIFA Dünya Kubokuna ev sahibliyi etməyə hazırlaşarkən, bu cür anlar futbolun bütün dünyada azarkeşləri və xalqları birləşdirməyə davam etdiyini bir daha göstərir.
