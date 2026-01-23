https://news.day.az/azerinews/1811358.html Şəkidə evdə partlayış Şəki rayonunda evdə partlayış hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Baş Zəyzid kəndində qeydə alınıb. Gecə saatlarında kənd sakini Əhməd Soltanova məxsus evin zirzəmisində partlayış olub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, evə ciddi ziyan dəyib.
