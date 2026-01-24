"Gündə 2 litr su için" qaydası tarixə qovuşdu - Elm dünyasından yeni açıqlama
Onilliklərdir ki, sağlam qalmaq üçün gündə ən az 8 stəkan və ya 2 litr su içməli olduğumuz deyilir. Lakin son elmi araşdırmalar bu "qızıl qaydanın" hər kəs üçün keçərli olmadığını və hətta bəzi hallarda yanlış anlaşıldığını ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, bu qayda 1945-ci ildə bir qida komissiyasının tövsiyəsinə əsaslanır. Lakin o dövrdəki tövsiyədə mühüm bir detal unudulub: "İçdiyimiz suyun böyük hissəsi qidalardan gəlir." İnsanlar bu tövsiyəni yalnız "saf su içmək" kimi başa düşüblər və illərdir bu yanlış fikir populyarlığını qoruyub.
Yeni araşdırmalar sübut edir ki, insanın su ehtiyacı bir çox fərdi amildən asılıdır:
- Kişilərin, qadınların və uşaqların metabolik ehtiyacları fərqlidir.
- İdmanla məşğul olan birinin ehtiyacı ilə ofisdə oturanınkı eyni deyil.
- İsti və rütubətli bölgələrdə yaşayanlar daha çox maye itirirlər.
- Meyvə və tərəvəz ağırlıqlı qidalananlar maye ehtiyacının bir hissəsini artıq yeməklərdən alırlar.
- Susuzluq hissi
Alimlər qeyd edirlər ki, sağlam bir insan bədəni nə vaxt suya ehtiyacı olduğunu susuzluq siqnalı ilə mükəmməl şəkildə bildirir. Məcburi şəkildə, ehtiyac hiss etmədən həddindən artıq su içmək böyrəkləri artıq yükləyə bilər və qanda natrium səviyyəsinin düşməsinə (hiponatremiya) səbəb ola bilər ki, bu da sağlamlıq üçün risklidir.
Müasir tibb "standart litr" rəqəmlərindən uzaqlaşmağı tövsiyə edir. Bunun əvəzinə:
Bədəninizin susuzluq siqnallarını dinləyin.
Sidiyin rənginə diqqət edin (açıq sarı rəng kifayət qədər su içdiyinizi göstərir).
Qidalardakı (şorba, meyvə, tərəvəz) su miqdarını nəzərə alın.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре