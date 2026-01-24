Sağlam və uzun ömür üçün saat neçədə yatmalıyıq? - Həkimlər açıqladı
Yuxu sadəcə istirahət deyil, orqanizmin özünü bərpa etdiyi ən vacib prosesdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, neçə saat yatmağımız qədər, saat neçədə yuxuya getməyimiz də sağlamlığımız və ömür uzunluğumuz üçün həlledici rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlərin fikrincə, orqanizm üçün ən səmərəli yuxu vaxtı axşam saat 22:00 ilə 23:00 arasıdır. Bu zaman dilimində yuxuya getmək ürək-damar sağlamlığını qoruyur və stress hormonlarını minimuma endirir. Britaniyada 88 min nəfər üzərində aparılan araşdırma göstərib ki, saat 23:00-dan sonra yatanlarda ürək xəstəlikləri riski 25% daha çoxdur.
Bədənimiz daxili bioloji saata (sirkad ritmləri) malikdir. Axşam saat 21:00-dan etibarən beyin yuxu hormonu olan melatonin ifraz etməyə başlayır.
Saat 22:00 - 02:00 arası: Bu müddət yuxunun "qızıl saatları" sayılır. Hüceyrələrin yenilənməsi, immunitetin güclənməsi və toksinlərin beyindən təmizlənməsi məhz bu saatlarda ən yüksək səviyyəyə çatır.
Əgər insan müntəzəm olaraq gecə yarısından sonra yatırsa, bu aşağıdakı problemlərə yol açır:
- İmmunitetin zəifləməsi: Tez-tez xəstələnməyə meyllilik.
- Piylənmə: Gecə saatlarında iştahı idarə edən hormonların balansı pozulur.
- Erkən yaşlanma: Dəri hüceyrələri bərpa oluna bilmir və qocalma sürətlənir.
- Psixi gərginlik: Yaddaş zəifliyi və depressiya riski artır.
Keyfiyyətli yuxu üçün 3 qızıl qayda:
Hər gün (hətta həftə sonları da) eyni vaxtda yatıb, eyni vaxtda oyanmağa çalışın.
Yatmazdan 1 saat əvvəl telefon və planşetləri kənara qoyun (mavi işıq melatonin ifrazını bloklayır).
Yataq otağının tam qaranlıq, sərin və səssiz olduğundan əmin olun.
