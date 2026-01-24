Göygöl ağ örpəyə bürünüb

Göygöl Milli Parkının təbiəti ilin hər fəslində olduğu kimi, qışda da ecazkar gözəlliyə malik olur. Yağan qar parkın füsunkar təbiətinə başqa bir gözəllik qatır.

