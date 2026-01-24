https://news.day.az/azerinews/1811633.html Göygöl ağ örpəyə bürünüb - FOTO Göygöl Milli Parkının təbiəti ilin hər fəslində olduğu kimi, qışda da ecazkar gözəlliyə malik olur. Yağan qar parkın füsunkar təbiətinə başqa bir gözəllik qatır. Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az Göygölün qış görüntülərini təqdim edir.
Göygöl ağ örpəyə bürünüb - FOTO
Göygöl Milli Parkının təbiəti ilin hər fəslində olduğu kimi, qışda da ecazkar gözəlliyə malik olur. Yağan qar parkın füsunkar təbiətinə başqa bir gözəllik qatır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az Göygölün qış görüntülərini təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре