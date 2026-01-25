https://news.day.az/azerinews/1811806.html Azərbaycanlı futbolçunun 50 milyon dolları müsadirə olundu İran məhkəmə sistemi futbol əfsanəsi Ali Dayiyə məxsus, təxminən 50 milyon dollar dəyərində bütün aktivlərin müsadirə edilməsinə qərar verib. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Middle East 24" məlumat yayıb. İran yığmasının türkmən əsilli futbolçusu Sərdar Azmunun da aktivlərinin müsadirə olunduğu bildirilib.
Azərbaycanlı futbolçunun 50 milyon dolları müsadirə olundu
İran məhkəmə sistemi futbol əfsanəsi Ali Dayiyə məxsus, təxminən 50 milyon dollar dəyərində bütün aktivlərin müsadirə edilməsinə qərar verib.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Middle East 24" məlumat yayıb.
İran yığmasının türkmən əsilli futbolçusu Sərdar Azmunun da aktivlərinin müsadirə olunduğu bildirilib.
Məlumata görə, bu, son iğtişaşlarla əlaqəli şəxslərin cəzalandırılmasına yönəlmiş genişmiqyaslı basqınların bir hissəsidir.
