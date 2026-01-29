Ötən il 364 mindən çox daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparılıb

Ötən il Əmlak Məsələləri üzrə dövlət xidməti 6 dövlət kadastrı üzrə strategiya planı müəyyənləşdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri PHŞ-nin sədri Nigar Alimova "2025-ci il ərzində görülmüş işlər və qarşıda duran hədəflər"mövzusunda mətbuat konfransında deyib.

Qurum rəsmisi bildirib ki, informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə rəqəmsal idarəetməyə keçidi təmin etmək ən önənli hədəfdir:

"Elektron xidmətlərin təşkilində xidmət stabdartları müəyyənləşdirmək ən önəmli vəzifəmizdir. Ötən il 364 136 daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparılıb".