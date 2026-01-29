Rəqsanə efirdə ağladı - "Məndən nə istəyirsiniz?"- VİDEO
Müğənni Rəqsanə İsmayılova efirdə göz yaşı töküb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ARB TV-də yayımlanan "Günə Uğurla" verilişində Rəqsanə İsmayılova fotosessiya qalmaqalı ilə bağlı açıqlama verib:
"Gündəmi zəbt edən məsələ ilə bağlı açıqlama vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, etdirdiyim fotosessiya konkret bir layihə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sözügedən çəkiliş nə gündəlik geyim, nə də toy-nişan məqsədi daşıyırdı. Buna baxmayaraq, məsələ sosial müzakirələrdə fərqli təqdim olunaraq qınaq obyektinə çevrildim.
Rəqsanədən məşhur aparıcıya AĞIR SÖZLƏR: "Gəl, ərim sübut etsin sənə..."
Haqqımda danışan jurnalisti əvvəllər tanımırdım, sonradan tanıdım. Məni müzakirə edə bilərdi, lakin həyat yoldaşım haqqında danışmaq düzgün deyildi. Bildirmək istəyirəm ki, mən heç vaxt heç kimin ölüsünə sataşmamışam, heç kimə qarşı hörmətsizlik etməmişəm. Düzdür, bəzi ifadələri işlətməməli idim, lakin bu, mənim ailə üzvlərim barədə açıqlama verilməsinə əsas ola bilməz. Sözügedən fikirlər ailəmdə ciddi narahatlığa səbəb olub".
Daha ətraflı video məlumatı təqdim edirik:
