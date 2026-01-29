https://news.day.az/azerinews/1812769.html "Barselona" və "Çelsi" "Qarabağ"la bağlı paylaşım etdi - FOTO "Barselona" və "Çelsi" klubları sosial şəbəkə hesablarında "Qarabağ" klubu ilə bağlı paylaşım ediblər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, klublar paylaşımda "Qarabağ"ın loqosunu potensial rəqib komandalar siyahısına yerləşdirib və "Bizim potensial rəqiblərimiz!" sözlərinə yer verib.
Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini 10 xalla 22-ci sırada bitirən "Qarabağ" pley-offda İngiltərənin "Nyukasl" və ya Fransanın PSJ klubu ilə üz-üzə gələcək.
Bu raundun püşkü yanvarın 30-da atılacaq.
