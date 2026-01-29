Taksi suya düşdü - Ana və övladı son anda

Maxaçqala yaxınlığında hərəkətdə olan taksi qəza nəticəsində su kanalına düşüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı ərazidə olan vətəndaşlar dərhal müdaxilə edərək xilasetmə əməliyyatına başlayıblar.

Yayılan görüntülərə görə, kanala düşən avtomobildə olan azyaşlı uşaq əvvəlcə pəncərədən çıxarılaraq təhlükəsiz yerə aparılıb. Ardınca isə uşağın anası sudan çıxarılaraq xilas edilib.

Məlumata əsasən, taksi sürücüsü isə hadisə zamanı öz gücü ilə avtomobildən çıxmağı bacarıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığı bildirilir.